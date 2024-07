Genova. Ancora una volta il venerdì pomeriggio si è trasformato quasi in un incubo per chi guida sulle autostrade attorno al nodo di Genova, tra un tir rovesciato sulla A10, mezzi in avaria e cantieri si sono formate code su diverse tratte.

Il problema maggiore è stato il tir rovesciato sulla A10 tra Arenzano e Pra’ intorno alle 17.30. Si è formata una coda di oltre due chiloemtri. Il camion trasportava materiale plastico, in parte disperso sulla carreggiata.

