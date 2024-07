Fine settimana 13-14 luglio con “Pugliola in festa” al centro sportivo della frazione lericina, con la sua vista mozzafiato. Sabato serata caraibica, domenica sera musica con Emanuela. E la consueta proposta gastronomica (cena al via alle 19.30) tra muscoli, ravioli, frittura ecc. In caso di maltempo, disponibili posti al coperto. Qui di seguito la locandina

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com