Annegata in piscina durante la gita, lunedì i funerali della piccola Yasmine: lutto cittadino a Sestri Levante

Sestri Levante. Sono fissati per lunedì 15 luglio alle 14 i funerali della piccola Yasmine Mekkaoui, la bambina di sette anni morta annegata durante una gita a Sesta Godano con il centro estivo della cittadina del Tigullio.

Le esequie si terranno nel centro giovanile “Casette Rosse” di via Bruno Primi, e per l’occasione il sindaco di Sestri Levante, Francesco Solinas, ha dichiarato il lutto cittadino, disponendo che le bandiere esposte nelle sedi comunali siano a mezz’asta per tutta la giornata e che gli uffici comunali osservino un minuto di silenzio alle ore 14 di lunedì. Lo stesso invito è stato rivolto a commercianti e cittadini.

