Cgil e Osservatorio Placido Rizzotto alla Cia Savona: “Negare il caporalato è grave, serve una battaglia comune”

Savona. “L’intervento della Cia di Savona riportato qualche giorno fa dai media locali, secondo cui ad Albenga il caporalato non esisterebbe, non ci sorprende, ma ci preoccupa molto. Sono i dati che abbiamo richiamato, ufficiali e certificati, a dire il contrario, non solo ad Albenga ma in tutta la provincia di Savona”. Proprio per questo la Cgil di Savona ha chiesto al prefetto di convocare urgentemente il Consiglio territoriale per l’immigrazione.

“Se la Cia giudica fuorvianti ed errati i numeri che il nostro sindacato ha fornito, elaborazioni su dati Istat 2023 allora faccia una cosa semplice: chieda come noi la convocazione del Consiglio territoriale per l’immigrazione e lì presenti la situazione del comparto agricolo su tutta la provincia di Savona”.

