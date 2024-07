Corruzione, nella lettera di Toti la poltrona “più un peso che un onore”: cosa succede in Liguria tra incognita dimissioni e voto anticipato

Genova. ”È chiaro che oggi per me la poltrona di presidente è maggiormente un peso che un onore”. C’è un passaggio, nella lettera che Giovanni Toti ha fatto avere all’avvocato Stefano Savi all’indomani dalla decisione del Riesame sulla revoca (negata) degli arresti domiciliari, che inevitabilmente fa drizzare le orecchie.

Sono ormai settimane che la parola ‘dimissioni’, nell’ambito della maxi inchiesta sulla corruzione in Liguria, viene sussurrata con tono interrogativo tra le file della maggioranza, invocata a gran voce tra quelle dell’opposizione. E stavolta è proprio il presidente sospeso a mettere sul tavolo in modo esplicito l’ipotesi di fare un passo indietro, pur nel contesto di una missiva da cui trapela in modo evidente l’amarezza per la decisione dei giudici del Riesame sulla sua misura cautelare.

