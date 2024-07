Da Milano a Genova a bordo del treno storico Arlecchino: il viaggio si conclude al Mei

Genova. Domenica 14 luglio arriverà a Genova da Milano lo storico treno Arlecchino, con destinazione finale il Mei, il Museo Nazionale dell’Emigrazione Italiana.

L’iniziativa, organizzata da Regione Lombardia e Fondazione Ferrovie dello Stato in collaborazione con l’associazione Lombardi nel mondo, è nata con l’obiettivo di promuovere una giornata speciale a bordo del celebre rapido in occasione l’anniversario della nascita di Francesca Cabrini, nata il 15 luglio 1850, proclamata santa nel 1946 e patrona degli emigranti. Il viaggio turistico, che unisce il capoluogo lombardo a Genova, offre non solo un’esperienza unica a bordo di un treno storico, ma anche un’occasione per riflettere sul contributo degli emigranti italiani e sulla figura della santa. Ad accogliere i numerosi passeggeri al Mei alle 11.00 il direttore del Museo ,Pierangelo Campodonico.

