Andora. Proclamati i vincitori del concorso letterario Festival AG NOIR che hanno ottenuto la pubblicazione nell’antologia Onda Noir – Il lato oscuro edita dal Comune di Andora e CE Contemporary. Anche quest’anno record di partecipanti da ogni parte d’ Italia.

Il volume sarà in vendita in libreria e on line.

» leggi tutto su www.ivg.it