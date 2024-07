Fratelli d’Italia lancia la formazione per gli amministratori locali e presenta la sua idea di città del futuro

“La città del dopodomani”, è questo il nome del laboratorio presentato questa mattina nell’auditorium della biblioteca Beghi da Fratelli d’Italia a una cinquantina di amministratori del partito sul territorio provinciale. Il progetto nasce da un’idea dei deputati Alessandro Amorese, capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Cultura e Istruzione, e Andrea Volpi, vice coordinatore nazionale del dipartimento Autonomie locali di Fratelli d’Italia e sindaco di Lanuvio.

All’incontro hanno partecipato anche la deputata Maria Grazia Frijia e la consigliera regionale Veronica Russo, che si sono concesse ai taccuini della stampa presente anche per commentare la bocciatura della richiesta di revoca degli arresti domiciliari per il presidente della Regione Giovanni Toti.

“E’ una fase difficile e delicata. A livello nazionale – ha spiegato Frijia – stiamo cercando di capire passi fare per dare ai cittadini una Regione che funzioni nel tempo. Oggi la giunta sta lavorando molto bene, ma dobbiamo proseguire con il buon lavoro svolto come centrodestra in questi anni”.

“Stiamo facendo le valutazioni a seguito della situazione non facile, sia dal punto di vista umano che politico, che vede protagonista il presidente. Attendiamo di conoscere le sue decisioni, ma la Liguria non si deve fermare e dobbiamo creare le condizioni per proseguire nel lavoro svolto sino a oggi”, ha commentato Russo.

Ritornando al tema della giornata, Frijia ha spiegato: “Oggi diamo inizio a un percorso di lavoro e formazione per gli amministratori di Fratelli d’Italia, anche perché in 11 anni siamo cresciuti del 300 per cento. Non vogliamo periferie con enormi palazzi e puntiamo a recuperare le storie e le tradizioni delle città per garantire uno sviluppo più armonioso e trasferire sui territori il lavoro che stiamo svolgendo a livello nazionale. Vogliamo città che mettano al centro l’uomo e il cittadino. Il governo ha portato alla Spezia il Polo nazionale della subacquea, che consente anche il recupero delle tradizioni legate al mare”.

“Con questo progetto – ha aggiunto Volpi – lanciamo un nuovo modello città insieme agli amministratori locali. Mettiamo al centro sostenibilità e ambiente: gli obiettivi dell’Agenda 2030 fanno parte della nostra agenda politica, ma accanto alla sostenibilità ambientale deve esserci quella economica”.

Paolo Strescino, responsabile regionale enti locali di Fratelli d’Italia, ha dichiarato: “La formazione è importante per avere una classe dirigente preparata. Oggi affrontiamo temi di sostanza: l’urbanistica è la chiave di sviluppo del territorio e gli amministratori sono quotidianamente in prima linea per questo”.