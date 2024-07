Genova. Gli Ex-Otago, forti del successo del nuovo album “Auguri”, sono tornati a casa. Ieri sera si è svolto il live “Tu non tradirti mai” al Porto Antico di Genova che è andato completamente sold out, confermando l’ottima annata.

“Tornare a Genova non ha mai niente di ordinario – racconta il gruppo a Genova24 – e suonare qui è sempre gratificante e meraviglioso. Inoltre essere sold out è sempre un riconoscimento, non è determinante ma è sicuramente una ‘pacca sulla spalla’ ben gradita”.

