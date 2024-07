Il Giro dell’Appennino a Genova: strade chiuse, divieti di sosta e modifiche al traffico

Genova. Torna il Giro dell’Appennino in Liguria, e per consentire il regolare svolgimento della gara ciclistica domenica 14 luglio in città scatta una lunga serie di divieti di transito, sosta e fermata e modifiche al traffico.

La gara ciclistica prevede l’arrivo in via XX Settembre nel pomeriggio di domenica, per l’undicesima volta nella sua storia, ed è stato confermato anche il passaggio alla Guardia. Partenza da Arquata Scrivia per un percorso che si snoda lungo 200 km, 141 nel territorio della Città metropolitana di Genova.

