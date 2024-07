In centro storico inaugurata la Casa delle Donne: “Un luogo di libertà di tutte e per tutte”

Genova. La saracinesca si è finalmente alzata venerdì pomeriggio, all’altezza di uno dei crocevia più “trafficati” del centro storico: la prima Casa delle Donne genovese ha aperto in vico di Pellicceria, in un fondo che Cooperativa Mignanego ha acquistato con la collaborazione di Trillargento, Edusex, Nuovi Profili e La Stanza per trasformarlo in un punto di riferimento per tutte le donne del quartiere e della città.

La nuova Casa delle Donne è stata intitolata alla Brigata Alice, per onorare il coraggio e la determinazione di Alice Felicita Noli e delle 160 giovani donne che, durante la Resistenza, operarono nella Valpolcevera e Valbisagno col nome, appunto, di Brigata Alice.

» leggi tutto su www.genova24.it