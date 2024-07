“La lunga notte di Alcinoo”, mercoledì Paolo Bertini a Ceparana per spiegare come e perché è fatta l’Odissea

Una serata per capire come e, soprattutto, perché è fatta l’Odissea. E’ questo infatti il sottotitolo del libro “La lunga notte di Alcinoo” che sarà presentato alla presenza dell’autore Paolo Bertini mercoledì sera alle 21 al Centro sociale Polis di Ceparana.

L’appuntamento con il nuovo volume del docente del liceo classico Lorenzo Costa, che nell’esperienza da scrittore ha anche dato vita alle indagini del commissario Riccardo Borachia (pubblicate da CDS qui e qui), rientra nell’ambito della rassegna “Libri al chiaro di luna”, che prevede dieci presentazioni nel centro di Via Fermi 7 tra il 4 luglio e il 2 agosto.

Il libro

Quando leggiamo spontaneamente – o studiamo per forza o per amore – l’Odissea, siamo fortemente influenzati forse più dalla ricerca specializzata che dal contatto diretto con le storie stesse, e indiretto con la civiltà del mondo in cui nascevano. Spesso queste assunzioni di ottiche sacrali e scontate, magari trivializzate e schematizzate nelle versioni scolastiche, non tengono conto della domanda centrale, doverosa di fronte a opere di qualsiasi tipo e epoca: perché e come – ai suoi tempi – l’autore ha fatto questo? Una domanda che dovrebbe essere complementare, o addirittura identica, a quest’altra: perché sto leggendo? Che cosa sta succedendo? E come? Superando opposizioni banalmente radicali, come quelle tra realtà e fantasia poetica, tradizione epico/mitica e originalità, letterarietà e antropologia, geografia reale e geografia – in tempi molto antichi – sospettata e in fieri, messaggio principale e messaggi connessi, funzione della narrazione spontanea e studiata, etc., l’autore cerca di scrollarsi di dosso assunti scontati degli studi odissiaci: la sua intenzione principale è descrivere Odisseo come uomo normale, né degradato alla Joyce, né esaltato alla D’Annunzio, costretto a eccezionalità del tutto indispensabili. Da ciò nasce una nuova visione dell’opera che si estende ad aspetti vitali e quotidiani, letterari, geografici e linguistici.

