Lavagna: torna Festivart, dal canto alla pittura, dal teatro alla fotografia

Presso la sala consigliare del municipio di Lavagna questa mattina è stato presentata l’edizione 2024 di Festivart, manifestazione dedicata a tutte le arti che si svolge in città ogni anno in questo periodo dall’estate del 2020. È un festival di colori ed emozioni, di arte in tutte le sue sfaccettature, che si svolgerà dal 19 luglio al 4 agosto.

All’interno di Festivart si terrà Busking Contest, dedicato allausica di strada, ideato e curato dalla cantante lavagnese Giulia Cancedda ed evento che vede crescere alla sua terza edizione il suo valore nazionale come scouting di talenti. La finale sarà il 4 agosto, a conclusione di Festivart.

