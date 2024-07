Oltre 10.000 euro e quasi un chilo di cocaina nella casa vacanza: due pusher arrestati

Genova. Custodivano nella casa vacanza in cui alloggiavano, in centro, quasi un chilogrammo di cocaina e più di 10.000 euro in contanti. E così i due, un 33enne e un 46enne già arrestati per spaccio poche ore prima, sono stati nuovamente arrestati e trasferiti in carcere.

I due erano stati notati mentre vendevano 6 grammi di cocaina a un cliente 44enne in via Galata. Dopo l’udienza di convalida e al termine dei riscontri investigativi i militari di San Martino hanno accertato che vivevano in una casa-vacanza in una via poco distante dal luogo dello spaccio, e finito il processo li hanno accompagnati proprio nell’alloggio procedendo alla perquisizione domiciliare.

