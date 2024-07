Savona, ruba telefono cellulare e chiede riscatto per restituirlo: arrestato il ladro

Savona. Nel periodo estivo, anche in ragione del considerevole afflusso di turisti, i Carabinieri della Compagnia di Savona hanno intensificato i servizi controllo del territorio e della circolazione stradale, soprattutto nei fine settimana, per garantire a tutti di poter vivere l’estate in sicurezza, ed assicurare una risposta rapida ed efficace alle esigenze della popolazione.

La notte scorsa, nell’ambito di un servizio coordinato ad alta visibilità di controllo del territorio disposto dal Comando Provinciale di Savona, i Carabinieri del capoluogo hanno arrestato un giovane cittadino straniero ritenuto responsabile di furto con destrezza ed estorsione.

