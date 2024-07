Sestri: Barcarolata 2024, vince “Il potente Charizard della penisola”

Questa sera a Sestri Levante è tornata la Barcarolata, uno degli eventi cardine dell’estate della Bimare. Lo scenario dello spettacolo è stata l’incantevole Baia del Silenzio, nelle cui acque una dopo l’altra sono passate le imbarcazioni, dai gozzi alla lancette, per l’occasione decorate e allestite di elementi creativi, musica e colori, per far colpo su giuria e spettatori. L’evento è stato organizzato dal Comune di Sestri Levante con il patrocinio e il contributo di Regione Liguria, sotto la direzione artistica di Flying Donkeys Productions, con il supporto logistico di Mediaterraneo Servizi e la collaborazione della Lega Navale Italiana sezione Sestri Levante per la segreteria organizzativa. Le variopinte e suggestive creazioni hanno sfilato davanti al pubblico in Baia, con il tradizionale leudo di Sestri Levante a fare da sfondo alla scena. Ha intrattenuto il pubblico il comico, ventriloquo e illusionista Enrico Balsamo.

“La Barcarolata è una manifestazione radicata nella tradizione sestrese, risalente fino a cento anni fa. C’è l’arguzia e l’abilità dei barcaioli, la curiosità degli spettatori, la magia dei fuochi d’artificio che concluderanno la serata”, ha introdotto il sindaco Francesco Solinas. “Questa sera c’è tantissima gente, in spiaggia e sui terrazzi, ognuno ha preso posto per godersi lo spettacolo. Anche il meteo ci favorisce”, le parole entusiaste dell’assessore a turismo ed eventi Giuseppe Ianni. Tra le imbarcazioni, non concorrente la Max Gua dell’associazione Noi Handiamo, impegnata in progetti di turismo sostenibile.

