Via alla bonifica dell’area dietro il vecchio ospedale di Sarzana, la soddisfazione di Ambrogetti

“Con soddisfazione ho verificato che questa mattina sono iniziati i lavori di bonifica dell’area retrostante il vecchio ospedale.

Avevo presentato una interrogazione perché in quell’area è presente una profonda voragine che riempiendosi di acqua piovana diventa un terreno fertile di riproduzione delle zanzare con il rischio concreto di trasmissione della dengue, malattia trasmessa appunto dalle punture di zanzare che sono venute a contatto con persone infette.

In seguito alla mia interrogazione la Asl è venuta a conoscenza del grave stato di degrado dell’area e ha sollecitato l’amministrazione ad intervenire prontamente sulla proprietà affinché provvedesse non soltanto allo sfalcio dell’erba e al riempimento della voragine ma alla bonifica dell’intera area.

Attendo ora di conoscere quali ulteriori iniziative la sindaca ha adottato per la prevenzione e la campagna di informazione dei cittadini sul rischio dengue, così come annunciato dall’assessore Rampi in sede di risposta all’interrogazione”.

Sabina Ambrogetti – Sarzana Protagonista

