Autostrade, domenica da bollino rosso: le tratte a rischio coda su A7, A10, A12 e A26

Genova. Questa domenica 14 luglio potrebbe essere una giornata da dimenticare per chi si sposta sulle autostrade in Liguria tanto che Aspi mette in allerta per alcune fasce orarie da “bollino rosso”, cioè con code molto probabili, sulle tratte di propria gestione.

A determinare situazioni di traffico difficili saranno soprattutto i flussi turistici: in parte per le auto in rientro dalle riviere verso le regioni del Nord ma soprattutto per i mezzi che dal tardo pomeriggio saranno diretti verso gli imbarchi dei traghetti in porto a Genova.

