Calcio/ Genoa, il primo test è con i dilettanti del Fassa: poker di Vitinha

Dal Genoa CFC

Prima uscita con i dilettanti del Fassa Calcio dopo una settimana di attività. ‘Gila’ vara due formazioni per distribuire le fatiche. Il direttore sportivo Ottolini in panchina con il tecnico. Una sgambata per l’applicazione degli schemi e la ricerca dell’intesa. Il primo gol è del neo rientrato Masini. Doppiette per Ankeye, Ekuban e Bohinen. Poker di Vitinha e due assist. Centinaia di tifosi in Val di Fassa. Gli striscioni dei club colorano il “Benatti. In Trentino in arrivo i bambini per il 2° turno del Mountain Camp.

