Calciomercato, raffica di news dalla Promozione: ancora volti nuovi in casa Millesimo e Pontelungo

Albissola Marina/Albisola Superiore/Savona/Millesimo/Albenga. Una raffica di novità per rimanere aggiornati sui movimenti ufficializzati dai club durante il weekend. Non conosce ferie il calciomercato della squadre iscritte al campionato di Promozione, società volenterose di farsi trovare pronte in vista della stagione che verrà.

In seguito agli arrivi di Rocca, Farinazzo, Corciulo, Bolia e Asteggiante, proseguono gli annunci in casa Pontelungo. La società del presidente Michele Neri infatti ha reso noto di essersi assicurata le prestazioni sportive del centrocampista ex San Francesco Loano Paolo Calcagno (classe 2003) e di Federico Ardissone, attaccante classe 2005 ex Imperia.

» leggi tutto su www.ivg.it