Comunità energetiche, Giorgi: “Già proposte nel 2023, ma ignorate”

“In riferimento alla recente approvazione della mozione sulle Comunità energetiche rinnovabili presentata dai gruppi di opposizione Partito Democratico e Sarzana Protagonista, è doveroso ricordare che il Movimento 5 Stelle aveva già portato avanti una mozione analoga nel febbraio 2023, che però non ha ricevuto alcuna azione concreta da parte dell’amministrazione”. E’ il commento di Federica Giorgi coordinatrice provinciale del Movimento Cinque Stelle che prosegue: “La nostra proposta mirava a combattere la crisi energetica, il rialzo dei costi delle materie prime e il caro bollette, con particolare attenzione alla povertà energetica che affligge sempre più famiglie. Promuovemmo l’uso di fonti di energia rinnovabile, in particolare quella solare, attraverso la costituzione di comunità energetiche, utilizzando coperture di edifici pubblici e favorendo la cooperazione tra enti locali, aziende private e cittadini”.

“Nonostante la nostra mozione fosse stata accolta positivamente, nessuna iniziativa concreta è stata messa in atto dalla giunta. Ora vediamo approvata una mozione identica presentata da altri gruppi, ma ci chiediamo perché si sia perso tanto tempo prezioso senza agire – prosegue la nota di Giorgi -.Chiediamo alla giunta di dimostrare finalmente un impegno reale, promuovendo tavoli di lavoro partecipati con cittadini, imprese e associazioni di categoria per realizzare le comunità energetiche rinnovabili. Come M5S, siamo pronti a dare il nostro contributo fattivo per il bene della comunità e dell’ambiente”.

