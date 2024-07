Corruzione: Salvini non incontra Toti (per ora), ma resta il confronto nel centrodestra su dimissioni e voto

Liguria. E’ vero, il ministro delle Infrastrutture e leader della Lega Matteo Salvini nelle prossime ore sarà a Genova. Ed è vero che Giovanni Toti, tramite il suo avvocato, ha chiesto al tribunale di Genova di poterlo incontrare per discutere delle future strategie politiche alla luce degli ultimi sviluppi dell’inchiesta. Ma, come è stato ribadito a più riprese da varie fonti del centrodestra, Toti e Salvini non si incontreranno in questo lunedì 15 luglio.

D’altronde non basta che l’avvocato di Toti, Stefano Savi, dica di voler depositare la richiesta dei nuovi incontri. La richiesta va depositata. Gli incontri vanno autorizzati. Le notifiche vanno consegnate. Ci vuole tempo. E però a questo punto non sarebbe neppure così necessario che i due si vedessero visto che, in maniera sui generis, una comunicazione c’è stata: alla lettera di Toti all’avvocato Savi, pubblicata da tutte le testate, è seguito l’intervento a mezzo stampa di Salvini. Che dalle pagine del SecoloXIX ha difeso Toti, sì, ma ha anche tessuto le lodi del suo viceministro Edoardo Rixi.

