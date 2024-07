Cristiano De André protagonista in Piazza Europa martedì prossimo (16 luglio, ore 21.30) con il concerto “De André #DeAndré – Best Of Live Tour”, un omaggio al padre Fabrizio, a 25 anni dalla sua scomparsa, e alle sue canzoni indimenticabili. Fabrizio De André sarà accompagnato dagli insperabili musicisti Osvaldo di Dio alle chitarre e Davide Pezzin al basso; alle tastiere torna Luciano Luisi, alla batteria arriva Ivano Zanotti. Cristiano stesso, non solo cantautore ma abile polistrumentista, suonerà la chitarra acustica e classica, il bouzouky, il pianoforte e il violino. Infoline 0187/648366. Prevendite su Vivaticket e Ticketone.

L’articolo Cristiano De André martedì in Piazza Europa per un viaggio nella musica di Faber proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com