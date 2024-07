Da Carcare alle mete più affascinanti in camper: vent’anni di viaggi per i coniugi Cristina e Maurizio

Carcare. Sono appena rientrati dal Caucaso dopo aver percorso oltre dieci mila chilometri con il loro camper, ma i coniugi carcaresi Cristina Cipresso e Maurizio Perotti stanno già pensando al prossimo viaggio che potrebbe essere in Libia a novembre.

Vent’anni fa la prima esperienza con una “casa mobile” e da allora viaggiare per conoscere e scoprire le bellezze del mondo è diventato una loro filosofia di vita. Numerose le avventure che hanno collezionato, ma da quando entrambi sono in pensione e i figli ormai adulti, il fascino di spingersi dove prima, magari per mancanza di tempo non era possibile, li appassiona. L’anno scorso hanno attraversato la Tunisia e l’Algeria per immergersi nella magia del Sahara: scortati e accompagnati dai tuareg hanno dormito otto notti con un’escursione termica notevole rispetto al giorno e panorami che cambiano all’istante per il vento secco e le improvvise tempeste di sabbia.

» leggi tutto su www.ivg.it