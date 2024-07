Dall’opposizione: “Più perizie per alberi particolarmente pregiati o identitari. Al Tavolo del verde anche le piante in categoria D”

Gestione del verde urbano, in particolare degli alberi, tema della mozione presentata congiuntamente dai gruppi di opposizione Leali a Spezia, Partito democratico e Spezia bene comune. Nelle premesse, si menzionano la recente vicenda del cedro tagliato a Pegazzano (per il quale ritengono che “l’importanza paesaggistica e di identità storica dell’albero nel quartiere richiedesse un ulteriore elemento di riflessione, anche a margine della normativa”, si legge) nonché passaggi del Regolamento del verde urbano inerenti l’informazione alla cittadinanza circa piani, progetti e interventi. Quattro i punti sui quali le tre forze di opposizione, attraverso la mozione, intendono impegnare sindaco e giunta, e cioè: “a condividere già da ora con la cittadinanza il catasto degli alberi in cui si evidenzia, per ogni albero, lo stato di salute e le relative perizie; a comprendere nella convocazione del tavolo del verde anche gli alberi in categoria D e ad informare tempestivamente la popolazione delle problematiche a essi afferenti; a tenere conto, per gli alberi particolarmente pregiati e/o identitari di più perizie e che valutino con certezza la salute, la stabilità della pianta con l’obiettivo di impedirne l’abbattimento, anche provvedendo eventualmente a interventi e sistemazioni che garantiscano la riduzione della pericolosità”; infine, con riferimento al cedo di Pegazzano, viene chiesto l’impegno “ad utilizzare i proventi della vendita del legname della pregiata essenza per opere in favore del quartiere in cui viveva l’albero, possibilmente in opere ricavate dal legname, tipo panchine e tavolini, quale forma di ultimo beneficio derivante dalla lunga presenza della pianta”.

