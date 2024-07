Delegazione della Marina di Singapore in visita alla Base navale della Spezia

Lunedì scorso una delegazione della Marina Militare della Repubblica di Singapore, guidata dal Rear Admiral Augustine Lim Kian Hua, Capo delle Operazioni navali, e accompagnata dal C.V. Marco Corsi, Addetto alla Difesa Italiano per Singapore e Tailandia, ha visitato la Base navale della Spezia. Il programma della visita si è sviluppato inizialmente presso il Comando delle Forze di Contromisure mine, dove la rappresentanza singaporiana è stata accolta dal Capitano di Vascello Luca Traversaro, Capo di Stato Maggiore di MARICODRAG, che ha illustrato ai visitatori le peculiarità del Comando facendo visitare Nave Numana, unità tipo Mine Hunter Coastal (Cacciamine Costiero) assetto appositamente progettato per la localizzazione e la disattivazione/distruzione di mine navali. La delegazione è successivamente stata ricevuta dal Comandante della Prima Divisione Navale, Contrammiraglio Massimo Bonu, a bordo della Fregata Luigi Rizzo, sesta Unità della classe FREMM e seconda in configurazione General Purpose (GP). Il Comandante dell’unità, Capitano di Fregata Catia Pellegrino ha illustrato le capacità e le caratteristiche delle Fregate Europee Multi Missione, in special modo le peculiarità della versione GP.

“L’Ammiraglio Lim ha espresso grande apprezzamento sia per l’accoglienza ricevuta alla Spezia – si informa sul sito della Marina militare – sia per la disponibilità mostrata nel voler presentare, a un ospite lontano geograficamente ma vicino in termini di cooperazione nei settori della Difesa, le capacità dello strumento navale della Marina Militare evidenziandone il potenziale operativo, le peculiari caratteristiche di modularità e l’elevatissima flessibilità d’impiego. Tali elementi sono quanto mai necessari nell’attuale contesto geostrategico mondiale”.

