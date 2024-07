“Ora possiamo cominciare”. Dopo una “benedizione” del pubblico Piero Pelù ha cominciato la sua chiacchierata alla prima Summer Nights del Brugnato 5Terre Outlet Village, presentata da Laura Basile speaker di Radio Number One. Il rocker toscano ha elogiato anche il fresco clima brugnatese, “E’ per il fiume” ha detto per poi offrire alle centinaia di persone presenti una lunga chiacchierata e un mini live.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com