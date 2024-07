Eccellenza, il Celle Varazze rende nota l’intera rosa a disposizione di mister Valmati

Il Celle Varazze ha reso noto l’intero elenco di giocatori convocati per la preparazione. Il 5 agosto all’Olmo-Ferro la squadra agli ordini di mister Enrico Valmati inizierà a lavorare in vista del campionato di Eccellenza. Una neopromossa anomala, visto il mercato fatto, per cui l’obiettivo versosimile dovrebbe essere la qualificazione ai playoff.

Portieri: Mitu Radu, Filippo Tredici 2005, Luca Borriello 2007. Difensori: Gabriele Balleri, Radu Gallo 2005, Silvio Romanelli 2005, Simone Dagnino 2005, Simone Guida, Gabriele Padovan, Simone Bottino, Alessandro Damonte, Michele Schirru.

» leggi tutto su www.ivg.it