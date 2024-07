La 48ma edizione del Giro della Lunigiana correrà anche la tappa dell’inclusione sociale: vedrà infatti la partecipazione attiva della Fondazione Casa Cardinal Maffi Onlus e di Luna Blu-Fondazione Aut Aut La Spezia. “Abbiamo intrapreso questa collaborazione – evidenzia Lucio Petacchi, direttore generale del Giro della Lunigiana – come un passo importante verso l’integrazione di persone con disturbi psichiatrici e dello spettro autistico. Il sociale sarà uno dei temi centrali del Giro 2024. Questo ci riempie di orgoglio”. “La Fondazione Casa Cardinal Maffi Onlus è da sempre impegnata a offrire sostegno e opportunità a persone che lottano con problemi psichiatrici. La partecipazione al Giro della Lunigiana fornirà ai loro assistiti un’occasione di avvicinarsi allo sport in una prospettiva di speranza umana offrendo a sorelle preziose e fratelli preziosi un’opportunità di crescita e conoscenza nel mondo del ciclismo”, afferma monsignor Antonio Cecconi, vicepresidente della prestigiosa onlus con sede a Cecina e strutture presenti anche a Luni e Fivizzano. “Luna Blu-Fondazione Aut Aut La Spezia riunisce due delle principali associazioni spezzine di genitori di ragazzi autistici – spiega il presidente Alberto Brunetti -. L’inclusione di questi giovani nell’organizzazione e nella partecipazione al Giro della Lunigiana rappresenta per noi un’opportunità straordinaria di crescita e conoscenza, un’occasione unica per sviluppare nuove competenze, instaurare relazioni sociali e conoscere il mondo del ciclismo da vicino”.

L’articolo Giro della Lunigiana in corsa per il sociale con la partecipazione di Casa Cardinal Maffi e Luna Blu-Aut Aut proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com