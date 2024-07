Genova. E’ uno svizzero di 20 anni, Jan Christen, il vincitore dell’edizione 2024 del Giro dell’Appennino. Il ciclista ha tagliato il traguardo in solitaria in via XX Settembre dopo aver attaccato a 30 chilometri dall’arrivo, prima di affrontare la durissima salita della Madonna della Guardia.

Sul podio, dietro Christen, Simone Velasco e Diego Ulissi che ha protetto la fuga del compagno di squadra. Quasi 200 chilometri di percorso e 2800 metri di dislivello, i numeri della gara.

» leggi tutto su www.genova24.it