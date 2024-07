Dal 26 luglio all’11 agosto torna il Lerici Music Festival; tema di questa ottava edizione, “Memoria e Speranza”. Il festival si terrà a Lerici – a Villa Marigola, in Rotonda Vassallo, al castello – e non solo, toccando anche la Fortezza Firmafede di Sarzana, l’Opificio della Ex Vaccari a Ponzano, la chiesa di San Pietro a Porto Venere. Oltre al programma di concerti, 17 appuntamenti (qua il manifesto con le varie date) – dai concerti sinfonici alla musica da camera, passando per il teatro musicale -, la rassegna prevede anche una serie di iniziative collaterali quali conferenze-concerto e conversazioni. I biglietti sono acquistabili al boxoffice, aperto al pubblico presso la sede del festival in via Giannoni 6, a Lerici, e mediante il circuito di biglietteria Vivaticket. Per ulteriori informazioni su programma e biglietti Tel. 379 1379677 e www.lericimusicfestival.com

L’articolo Lerici Music Festival nel segno di “Memoria e speranza”, rassegna al via il 26 luglio proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com