Meeting Herculis, Atletica Ceriale due volte sul podio: Raffaele Magliano strappa il primato regionale a Davide Re

Monte Carlo. Come da tradizione ormai consolidata, lo stadio Louis II di Monte Carlo ha ospitato una gara sulla distanza dei 1000 metri nella giornata dedicata al prestigioso Meeting Herculis di atletica leggera, valevole quale tappa della Diamond League 2024.

Numerose società liguri non si sono lasciate sfuggire l’opportunità di gareggiare in un palcoscenico così rilevante. Prima di fermarsi in tribuna ad ammirare le gesta dei campioni di caratura mondiale, numerosi atleti ed atlete si sono cimentati sulla pista monegasca per dare il meglio di sé sui 1000 metri.

» leggi tutto su www.ivg.it