Nikolaou al Palermo, c’è l’ufficialità. Lunedì il giorno di Aurelio e Soleri

Dimitrios Nikolaou al Palermo, ora c’è anche l’ufficialità. Il capitano dello Spezia lascia la maglia bianca dopo tre anni, 112 presenze, due reti e tante battaglie allo stadio Picco, dove il greco si è spesso esaltato prendendo per mano la squadra e mettendoci sempre la faccia, anche nei momenti di maggior difficoltà. Lo ha fatto soprattutto nell’ultima stagione, quella post retrocessione, un boccone amarissimo da digerire per tutta la piazza e per la squadra, che il difensore ha provato a mantenere unita anche nei momenti più delicati. Ripartirà dal Palermo, cercando di ottenere sul campo quella Serie A che aveva trovato ad Empoli, dove l’allenatore era quell’Alessio Dionisi che oggi lo ha rivoluto con sé in Sicilia.

E per un Nikolaou che parte ci sono due nuovi rinforzi per lo Spezia, Giuseppe Aurelio ed Edoardo Soleri. Già a Follo da mercoledì, i due saranno annunciati ufficialmente domani, lunedì. Il terzino, in prestito con diritto di riscatto, e l’attaccante, titolo definitivo, saranno i primi colpi di una settimana molto intensa. Questione di giorni e a Follo si rivedrà anche Pio Esposito, il giovane attaccante dell’Inter che torna in prestito allo Spezia. Un’operazione sponsorizzata da Luca D’Angelo, che per primo ha voluto il rientro dell’attaccante dopo il prestito dell’anno scorso, e che ha portato Eduardo Macia e Stefano Melissano a trovare repentinamente un accordo con l’Inter.

