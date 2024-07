Nikolaou non sarà l’ultima uscita. Zurkowski andrà all’Empoli, per Reca si cerca il rinnovo

La cessione di Dimitrios Nikolaou al Palermo non sarà l’ultimo addio in questo mercato in casa Spezia. Il difensore greco, terzo capitano consecutivo a lasciare la maglia bianca dopo Giulio Maggiore ed Emmanuel Gyasi, ripartirà dal Palermo, con cui potrà lottare per la promozione in Serie A al fianco di Alessio Dionisi, il tecnico con il quale era già stato promosso ai tempi dell’Empoli. Ma presto saranno diversi i giocatori dello Spezia che diranno addio al club di via Melara, che mentre attende l’ufficializzazione degli acquisti di Aurelio e Soleri (che arriverà domani, ndr) e gli ok della proprietà per Pio Esposito e il nuovo portiere, lavora alle uscite.

Szymon Zurkowski è ancora ai box dopo l’operazione alla caviglia subita circa un mese fa. Il polacco è rientrato allo Spezia dopo i sei mesi di prestito all’Empoli, la squadra con cui è promesso sposo e che nel corso dell’estate lo riacquisterà, questa volta a titolo definitivo. Manca però ancora l’accordo tra i due club, che discutono anche l’inserimento di alcune contropartite tecniche per concludere un affare che in ogni modo si farà. Si dovrebbe fare anche la cessione di Mirko Antonucci al Cesena, in vantaggio sul Cosenza. Manca ancora l’accordo per la modalità di vendita dell’ex Cittadella, per cui i romagnoli spingono per un prestito con diritto di riscatto, che non convince lo Spezia. I piani del club dei Platek sono quelli di cedere a titolo definitivo il giocatore già quest’estate, accettando anche un prestito con obbligo di riscatto facilmente realizzabile, ma che per il momento il Cesena non vuole esplorare. Antonucci nel frattempo è atteso domani, lunedì, alla ripresa degli allenamenti dello Spezia, dopo aver saltato i primi giorni di ritrovo per un’indisposizione.

