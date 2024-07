Savona, Vaccarezza ribatte all’Anpi: “Giusto commemorare tutte le vittime innocenti”

Savona. Non si è fatta attendere la risposta del consigliere regionale e capogruppo FI in Regione Angelo Vaccarezza alle parole dell’Anpi genovese in merito alla commemorazione delle vittime della Repubblica Sociale Italiana sul monte Manfrei a Savona.

Una replica che arriva anche per la rappresentanza della stessa Regione Liguria, che ha visto presente proprio l’esponente forzista: “Ogni morte e uccisione avvenuta a guerra finita è giusto commemorare, commemorare coloro che sono stati uccisi non durante una azione di guerra ma da semplici prigionieri” afferma Vaccarezza.

