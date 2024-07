Sgabei, musica e calcio balilla umano: appuntamento a Castelnuovo

Sagra dello sgabeo a Castelnuovo, organizzata dall’Associazione Bettigna in festa. Appuntamento in località Molin del Piano, nell’area verde Bettigna, per i giorni 19, 20 e 21 luglio. Tutte le sere, domenica anche a pranzo. Ad allietar lo stomaco ecco sgabei, sgabei farciti, panigacci, ravioli, polenta e stoccafisso, grigliata mista e tanto altro. Il programa musicale delle tre serate: venerdì 19 Viola Vivarelli Orchestra, sabato 20 Maenza and Friends, domenica 21 Max Giampaoli Orchestra. Sempre il 21 luglio, in programma anche il calcio balilla umano, in collaborazione con Avis Castelnuovo Magra e Avis provinciale La Spezia. Qua a seguire la locandina con tutti i dettagli:

