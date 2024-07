Si è spento a Caracas don Giovanni Marchi, recentemente aveva toccato i settant’anni dall’ordinazione

Sabato 6 luglio si è spento a Caracas, in Venezuela, don Giovanni Marchi, decano del clero diocesano spezzino per data di ordinazione. Nato a Sarzana novantatre anni fa, il 15 aprile 1931, era stato ordinato sacerdote dal vescovo Giuseppe Stella nell’allora cattedrale sarzanese il 27 giugno 1954. Solo pochi giorni fa aveva compiuto settant’anni di messa. Dopo essere stato per un anno curato a Riccò del Golfo, nel giugno 1955 divenne parroco di Bozzolo e due anni dopo fu trasferito a Statale, nel comune di Ne, allora in diocesi di Brugnato. Dal maggio 1961 divenne parroco di L’Ago, rimanendovi sino al 1966, quando iniziò, tra i primi, il servizio missionario come sacerdote “Fidei donum” in Venezuela, prima a Chivacoa, nell’arcidiocesi di Barquisimeto, e in seguito a Calabozo. Nel 1973 si trasferì nella capitale Caracas, dove fu a lungo cappellano militare ed anche direttore spirituale del seminario militare. Nel 2014 si ritirò da ogni incarico per motivi di età e di salute. Nonostante i molti decenni trascorsi in America Latina, era sempre rimasto legato alla diocesi di origine e dieci anni or sono, nel 2014, era stato visitato da una delegazione del centro missionario con l’allora direttore don Giovanni Tassano. La salma di don Marchi sarà tumulata in Venezuela venerdì prossimo 19 luglio. Nella stessa data, alla Spezia, il vescovo Luigi Ernesto Palletti presiederà alle 10 una Messa in suffragio, nella cripta della cattedrale di Cristo Re.

