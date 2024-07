Anche quest’anno la Caritas diocesana ha organizzato un torneo calcistico all’insegna dell’integrazione che ha fatto scendere in campo nei giorni scorsi, in Viale Alpi, alla Spezia, i ragazzi di tutte le sue strutture di accoglienza. Sei le squadre, organizzate in gironi da Talib Bendra, mediatore culturale di Caritas: tre erano composte dai richiedenti asilo, ospiti della Cittadella della Pace di Pegazzano, una era formata dai minori della comunità educativa “Casa sulla Roccia” ed una dai ragazzi dell’Open Space di Santo Stefano Magra; una infine dagli operatori di Caritas, tra educatori e volontari. Dopo una serie di avvincenti partite, è stata la Cittadella della Pace ad aggiudicarsi il torneo. “Teniamo molto a queste iniziative – le parole del direttore di Caritas, don Luca Palei – : da sempre lo sport aiuta a costruire ponti e non barriere. In questo caso, poi, l’inclusione è un frutto bellissimo’’. Alcuni giocatori della Cittadella della Pace appartengono del resto alla squadra spezzina Caritas-Speziasportale, nata dalla collaborazione tra “Mondo Nuovo Caritas” e la Polisportiva “Speziasportale”, presieduta da Cristiano Andreani, che ha debuttato la scorsa stagione nel campionato di seconda categoria. Nel corso dell’anno, i ragazzi sono stati allenati da Massimo Sportillo, sostituito poi, per motivi di lavoro, da Matteo Bianchi, che proprio in questa occasione ha passsato il testimone al nuovo mister, Yuri Conserva. “Il primo anno di vita della realtà calcistica – commenta Emiliano Barabino, direttore generale della Polisportiva – è stato di rodaggio. Con il tempo, già nel 2024, abbiamo ottenuto risultati migliori. I ragazzi dimostrano costanza e voglia di mettersi in gioco. Siamo pertanto fiduciosi per il prossimo campionato”. Per sostenere Caritas La Spezia-Sarzana-Brugnato e diventare sponsor della squadra si può inviare una mail a point@caritasdiocesana.it.

L’articolo Sport e inclusione al torneo Caritas, vittoria finale alla Cittadella della Pace proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com