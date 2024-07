Turismo: pienone in Riviera nonostante il tempo bizzarro

Un fine settimana particolarmente affollato in Riviera nonostante il tempo bizzarro. Siamo in piena estate e le nuvole non spengono il desiderio di mare acuito dall’aumento delle temperature. Tappe d’obbligo per gli ospiti del Tigullio una visita a Portofino, nonostante i 10 euro di bus (andata e ritorno) che per una famiglia di quattro persone fanno 40 euro o l’alternativa dei 10 euro all’ora (o frazione) per posteggiare; ma il fascino di Portofino non ha prezzo. Altra tappa obbligatoria una visita a Camogli dove posteggiare è un problema anche per i residenti e dove per fortuna si può arrivare in treno. Spiagge affollate in ogni caso da Sori a Moneglia (altra meta ambita). Il caldo spinge anche a salire nell’incantevole Santo Stefano d’Aveto.

Rientro a casa intelligente con code tra Rapallo e l’allacciamento della A-7 fin dalle 16.30; la maggior parte di persone per rientrare attenderà il tramonto o addirittura, prima di mettersi in viaggio con il fresco, gusterà ancora al ristorante la tipica gastronomia ligure. In ogni caso per gli operatori turistici un fine settimana prezioso.

