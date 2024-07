Vaccarezza alla commemorazione Rsi, Natale e Ghio (Pd): “Violazione della memoria”

Genova. Due esponenti del Pd intervengono con parole dure sulla partecipazione di Angelo Vaccarezza, capogruppo di Forza Italia in consiglio regionale, con la fascia della Regione a una commemorazione dei caduti dell’Rsi sul monte Manfrei a Savona, partecipazione condannata già dall’Anpi Genova.

“Se nel 2024 ci sono ancora persone che equiparano i repubblichini a chi ha combattuto per la libertà, vuol dire che la storia non ha insegnato nulla. Vedere la Regione Liguria che omaggia i repubblichini è una ferita che fa molto male. Di quello che il consigliere Vaccarezza fa in veste privata ne risponde lui stesso, ma nel momento in cui indossa la fascia, si fa carico di una responsabilità collettiva e rappresenta ogni ligure”, scrive Davide Natale, segretario regionale del Pd e consigliere regionale.

