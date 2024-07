Vendeva panini fuori dalla discoteca, il commerciante alassino: “Istanza per dissequestro del mezzo”

Alassio. “Siamo in regola con tutti i permessi e le autorizzazioni del caso per la nostra attività, non capiamo come mai ci è stato contestato di operare in un’area già occupata che in realtà non lo è e non lo è mai stata in questa estate, considerando che è già due mesi che stiamo nella medesima posizione e nessuno fino ad ora ci aveva detto niente”.

Così il commerciante alassino, del marchio Hurghada Street Food, dopo il sequestro del mezzo e quindi dell’attività operato la scorsa notte dalla polizia locale. Il furgoncino per la vendita di panini e bibite era posizionato nella stradina che collega Alassio e Albenga, a metà circa tra Le Vele e l’Essaouira

