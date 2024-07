A Follo torna Nagy e si rivede Antonucci. Primo allenamento per Soleri e Aurelio

Comincia da Follo la settimana dello Spezia, che giovedì partirà per Santa Cristina Valgardena per la seconda parte di ritiro. La squadra di D’Angelo è scesa in campo in questi minuti al ‘Comunale’, dove tra le facce nuove di Giuseppe Aurelio ed Edoardo Soleri, già in città da mercoledì ma per la prima volta in campo oggi dopo l’annuncio di questa mattina, si sono rivisti anche Adam Nagy e Mirko Antonucci.

Il centrocampista ungherese, dopo un supplemento di ferie visto l’impegno all’Europeo con l’Ungheria, è tornato oggi ad allenarsi con i compagni, proprio come l’ex Cittadella, che lunedì scorso non si era presentato per le visite inviando un certificato medico. Per Antonucci e Nagy il primo allenamento della stagione con mister D’Angelo, in attesa della partenza per il ritiro in montagna dei prossimi giorni.

