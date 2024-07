“A Marinella tutto è rimasto come trent’anni fa, tolte anche le panchine nella pineta”

“Se i soldi per Marinella sono stati stanziati e si sono ottenuti tutti i permessi come mai tutto è rimasto come 30 anni fa? Anzi ora la situazione è perfino peggiorata. Sono state tolte le panchine nella pineta dove ci sono i giochi per i bambini e dove gli anziani potevano sedersi per godere il fresco. La lunga spiaggia libera prima era attrezzata con toilette pulite e punti di ristoro e ora anziani e bambini dove devono andare? Vi sembra dignitoso? Paghiamo le tasse l’IMU la TARI regolarmente ma quali servizi vengono offerti a Marinella? Queste risposte vanno date alla gente”. (mail firmata)

