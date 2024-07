Aggiornamento del Puc di Castelnuovo: opposizione chiede chiarimenti

I consiglieri di “Ricominciamo Castelnuovo” e “Castelnuovo Civica” hanno presentato un’interpellanza congiunta e una contestuale richiesta di convocazione di un Consiglio comunale in merito all’adozione dell’aggiornamento al Puc che la precedente giunta aveva adottato lo scorso marzo “intervenendo su diverse aree del territorio comunale, in particolare nel distretto di trasformazione riguardante l’area dell’ex cava Filippi”. Secondo i consiglieri di opposizione infatti le decisioni assunte “in molti casi incidono su elementi rilevanti quali standard urbanistici, variazioni del carico insediativo, confini e dimensione dei distretti di trasformazione, che meriterebbero un procedimento ben più corretto e trasparente di variante al Puc”. Da qui la richiesta di avere “urgenti e precise indicazioni sullo stato delle procedure; di sapere come l’attuale gunta intende proseguire con la fase di aggiornamento oppure se ritiene di dover rivedere tale impostazione e come intende procedere rispetto al fatto che il Puc è datato 2001 e richiede una attenta verifica prima di procedere con nuovi e diversi atti pianificatori”.

