Cairo, nuove strutture commerciali pronte ad aprire i battenti lungo la Sp 29

Cairo Montenotte. Il tratto cairese della Sp 29 si “colora” di nuove attività commerciali. A poca distanza, percorrendo la strada in direzione del capoluogo valbormidese, sulla sinistra da alcune settimane si scorge un grande parallelepipedo rosso e, a seguire, il rinnovato capannone giallo che un tempo era sede di Grancasa.

Per il primo, in Corso Marconi 147, si tratta della struttura che ospiterà la società Idrocentro Spa, con cui il Comune ha deliberato la convenzione che ha visto la demolizione di un fabbricato artigianale esistente e la ricostruzione di uno nuovo destinato ad attività di commercio all’ingrosso, dettaglio ed esposizione. Il cantiere è ancora in corso, e prevede anche la realizzazione di un parcheggio di circa trecento metri quadri. Non si conoscono le tempistiche precise del futuro trasferimento dell’azienda specializzata in forniture idrauliche, termiche e sanitarie, che ora opera, sempre a Cairo ma in un’area più defilata.

