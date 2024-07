Collegamento Principe-Stazione Marittima, firmato il protocollo d’intesa: lavori per 8,5 milioni

Genova. È stato firmato oggi alla stazione marittima il protocollo d’intesa per il potenziamento del collegamento pedonale tra la stazione ferroviaria di Genova Piazza Principe Sotterranea e la Stazione Marittima di Genova. La sottoscrizione del documento è avvenuta alla presenza del ministro Matteo Salvini durante l’evento L’Italia dei Sì 2023-2032 – Progetti e grandi opere in Italia. All’accordo partecipano Mit, Regione Liguria, Comune di Genova, Rfi, Stazioni Marittime, Aeroporto di Genova, Amt e Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale

Obiettivo del protocollo, che era già stato presentato e pubblicato nei dettagli, è soprattutto offrire un collegamento comodo e veloce per i crocieristi, puntando sull’aeroporto e riducendo così l’ingresso in porto di auto e bus. Una volta terminato il potenziamento del nodo di Genova, l’aeroporto e la stazione marittima risulteranno collegati con un treno ogni quarto d’ora in un tempo di 15 minuti. Sarà previsto un servizio bagagli tra l’aeroporto, il treno e la nave.

