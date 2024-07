Corruzione in Liguria, le opposizioni in Regione confermano la manifestazione in piazza: appuntamento a Genova in piazza De Ferrari

Liguria. Nello stesso giorno in cui la procura di Genova si è espressa in modo favorevole rispetto all’istanza presentata dall’avvocato del presidente della Regione Giovanni Toti per chiedere nuovi incontri politici, arrivano nuovi dettagli sulla manifestazione unitaria convocata dalle opposizioni a Genova.

L’appuntamento è per giovedì 18 aprile alle 17.30 a De Ferrari, davanti alla sede della Regione. Stando a quanto trapelato sino a oggi parteciperanno anche i leader nazionali, e dunque Elly Schlein, Giuseppe Conte, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni. Un banco di prova importante per il cosiddetto “campo largo” in vista di un appuntamento fondamentale: la chiamate alle urne, che sia anticipata (in caso di dimissioni di Toti) o che si arrivi a fine mandato, come auspicato dalla giunta regionale, il cui diktat resta “avanti tutta”.

