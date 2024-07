Da Comunicazione Associazione “L’Agorà”

Libri, autori e spunti di riflessione, una sola parola: cultura. L’associazione L’Agorà prende parte anche quest’anno a LiB – Libri in Borgo, che si terrà il 20 luglio dalle 10 alle 23 in piazza della Libertà a Lavagna. E lo fa con una serie di iniziative che non si limitano al solo stand.

