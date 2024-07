Nel fine settimana nuovi incontri a casa Toti, i suoi escludono le dimissioni: “Deve finire il mandato”

Genova. Dovrebbero svolgersi alla fine di questa settimana i nuovi incontri politici a casa di Giovanni Toti, nella villetta di Ameglia dove sta trascorrendo gli arresti domiciliari da oltre due mesi. Le tranche probabilmente saranno due: prima il trio composto da Alessandro Piana, Giacomo Giampedrone e Marco Scajola – che gli aveva fatto visita il 24 giugno – e poi il ministro nonché leader della Lega Matteo Salvini. Arrivato oggi il parere favorevole della Procura, si attende solo il via libera della gip Paola Faggioni, poco più di una formalità visto che l’ultima volta non aveva opposto resistenze.

“Conto di incontrarlo il prima possibile e poi parleremo di futuro”, ha confermato oggi Salvini a margine dell’evento L’Italia dei sì alla stazione marittima. Le dimissioni non sono più un tabù, anche in base a una certa interpretazione del messaggio che Toti ha fatto filtrare la settimana scorsa in una lettera al suo avvocato, ma il vicepremier non entra nel merito: “Non stiamo ragionando di elezioni, stiamo lavorando per amministrare la Regione Liguria. Oggi c’è il presidente facente funzioni, ci sono tanti sindaci. Per me andare avanti e portare avanti tutti i cantieri aperti a Genova e in Liguria è un dovere, non un hobby”. Per quanto si può andare avanti così? “Spero per poco perché spero che possa tornare in ufficio a fare il suo lavoro.”.

