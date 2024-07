Vado Ligure. Proseguono i lavori per la realizzazione della nuova diga foranea di Genova, e nel cantiere di Vado Ligure si lavora in vista della posa del terzo cassone nel fondale al largo della città, prevista a fine luglio.

La realizzazione di ogni cassone è un processo complesso che, in questa fase, richiede in media 20 giorni. Il consorzio PerGenova Breakwater, guidato da Webuild, sta portando avanti le attività su più fronti per arrivare al completamento dell’opera entro novembre 2026.

